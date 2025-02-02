«Северсталь» обыграла «Спартак» в матче с 14 шайбами
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На льду Ледового дворца в Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местная «Северсталь» обыграла московский «Спартак» со счётом 8:6.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
8 : 6
Спартак
Москва
1:0 Щучинов (Калдис, Аймурзин) – 02:52 (5x5) 2:0 Чебыкин (Подшивалов, Калдис) – 04:44 (5x5) 3:0 Котляревский (Квочко) – 09:45 (4x5) 3:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 19:35 (5x5) 3:2 Морозов (Голдобин) – 24:52 (5x5) 3:3 Ружичка (Мальцев) – 27:40 (5x5) 4:3 Пилипенко (Аймурзин, Чебыкин) – 31:43 (5x4) 4:4 Голдобин (Морозов) – 32:49 (5x5) 5:4 Котляревский (Чебыкин) – 36:17 (5x5) 5:5 Ружичка (Пашин) – 39:36 (5x5) 6:5 Думбадзе (Чебыкин, Подшивалов) – 42:23 (5x5) 6:6 Мальцев – 51:13 (5x5) 7:6 Пилипенко (Калдис, Думбадзе) – 57:35 (5x5) 8:6 Думбадзе – 59:59 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Шайбами в составе команды-победителя отметились Артём Щучинов, Николай Чебыкин, а также Давид Думбадзе с Кириллом Пилипенко и Михаилом Котляровским, забросившими по две шайбы.
У «Спартака» точные броски — у Николая Голдобина, Михаила Мальцева и Адама Ружички с Иваном Морозовым, у которых в этой встрече по две шайбы. Отметим, что красно-белые по ходу матча отыгрались со счёта 0:3.
«Северсталь» набрала 67 очков и вышла на вторую строчку в Западной конференции. «Спартак» с 65 очками остался на пятой позиции.
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