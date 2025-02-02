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Cеверсталь — Спартак, результат матча 2 февраля 2025, счет 8:6, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» обыграла «Спартак» в матче с 14 шайбами
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На льду Ледового дворца в Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местная «Северсталь» обыграла московский «Спартак» со счётом 8:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
8 : 6
Спартак
Москва
1:0 Щучинов (Калдис, Аймурзин) – 02:52 (5x5)     2:0 Чебыкин (Подшивалов, Калдис) – 04:44 (5x5)     3:0 Котляревский (Квочко) – 09:45 (4x5)     3:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 19:35 (5x5)     3:2 Морозов (Голдобин) – 24:52 (5x5)     3:3 Ружичка (Мальцев) – 27:40 (5x5)     4:3 Пилипенко (Аймурзин, Чебыкин) – 31:43 (5x4)     4:4 Голдобин (Морозов) – 32:49 (5x5)     5:4 Котляревский (Чебыкин) – 36:17 (5x5)     5:5 Ружичка (Пашин) – 39:36 (5x5)     6:5 Думбадзе (Чебыкин, Подшивалов) – 42:23 (5x5)     6:6 Мальцев – 51:13 (5x5)     7:6 Пилипенко (Калдис, Думбадзе) – 57:35 (5x5)     8:6 Думбадзе – 59:59 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Артём Щучинов, Николай Чебыкин, а также Давид Думбадзе с Кириллом Пилипенко и Михаилом Котляровским, забросившими по две шайбы.

У «Спартака» точные броски — у Николая Голдобина, Михаила Мальцева и Адама Ружички с Иваном Морозовым, у которых в этой встрече по две шайбы. Отметим, что красно-белые по ходу матча отыгрались со счёта 0:3.

«Северсталь» набрала 67 очков и вышла на вторую строчку в Западной конференции. «Спартак» с 65 очками остался на пятой позиции.

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