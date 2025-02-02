«Северсталь» обыграла «Спартак» в матче с 14 шайбами

На льду Ледового дворца в Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местная «Северсталь» обыграла московский «Спартак» со счётом 8:6.

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Шайбами в составе команды-победителя отметились Артём Щучинов, Николай Чебыкин, а также Давид Думбадзе с Кириллом Пилипенко и Михаилом Котляровским, забросившими по две шайбы.

У «Спартака» точные броски — у Николая Голдобина, Михаила Мальцева и Адама Ружички с Иваном Морозовым, у которых в этой встрече по две шайбы. Отметим, что красно-белые по ходу матча отыгрались со счёта 0:3.

«Северсталь» набрала 67 очков и вышла на вторую строчку в Западной конференции. «Спартак» с 65 очками остался на пятой позиции.