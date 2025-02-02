«Ак Барс» переиграл «Куньлунь» в матче с девятью шайбами

В Подмосковье на льду «Арены-Мытищи» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Пекинский «Куньлунь Ред Стар» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:6.

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Шайбами в составе команды-победителя отметились Артемий Князев, Артём Галимов, Кирилл Семёнов, Егор Коршков, Дмитрий Яшкин и Никита Дыняк. У хозяев дубль на счету Тайлера Граоваца и шайба — у Люка Локхарта.

Для «Ак Барса» эта победа стала третьей подряд. Казанская команда набрала 68 очков, сравнявшись с идущим на втором месте Восточной конференции «Автомобилистом». Оба клуба провели по 50 матчей. У «Куньлуня» остаётся 48 очков и девятая строчка в Западной конференции.