«Ак Барс» переиграл «Куньлунь» в матче с девятью шайбами
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В Подмосковье на льду «Арены-Мытищи» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Пекинский «Куньлунь Ред Стар» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:6.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Граовац (Хальбгевакс, Кленденинг) – 00:33 (5x5) 1:1 Князев (Пустозёров, Кошелев) – 12:04 (5x5) 1:2 Галимов (Яшкин) – 29:41 (5x4) 2:2 Граовац (Лихачёв, Маккошен) – 30:19 (5x5) 2:3 Семёнов (Яшкин, Терехов) – 33:39 (5x5) 2:4 Коршков (Мифтахов) – 44:27 (5x5) 2:5 Яшкин (Семёнов, Фальковский) – 52:27 (4x4) 2:6 Дыняк (Кателевский, Лямкин) – 59:26 (en) 3:6 Кленденинг (Дрозг, Локхарт) – 59:54 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Шайбами в составе команды-победителя отметились Артемий Князев, Артём Галимов, Кирилл Семёнов, Егор Коршков, Дмитрий Яшкин и Никита Дыняк. У хозяев дубль на счету Тайлера Граоваца и шайба — у Люка Локхарта.
Для «Ак Барса» эта победа стала третьей подряд. Казанская команда набрала 68 очков, сравнявшись с идущим на втором месте Восточной конференции «Автомобилистом». Оба клуба провели по 50 матчей. У «Куньлуня» остаётся 48 очков и девятая строчка в Западной конференции.
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