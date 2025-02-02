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Куньлунь — Ак Барс, результат матча 2 февраля 2025, счет 4:5 Б, КХЛ 2024-2025

«Авангард» в серии буллитов переиграл минское «Динамо»
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В эти минуты на льду «Минск-Арены» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» на своём льду принимало омский «Авангард». Основное время матча и овертайм закончились с равным счётом — 4:4, а победу в серии буллитов одержали хоккеисты «Авангарда».

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
Б
Авангард
Омск
1:0 Мороз (Горбунов, Шипачёв) – 09:56 (5x5)     1:1 Фьоре – 20:54 (4x5)     2:1 Горбунов (Улле, Энас) – 22:36 (5x4)     2:2 Воронков (Спунер) – 24:50 (5x5)     2:3 Якупов (Кулик, Меркли) – 28:19 (5x5)     3:3 Тирни (Улле, Дюбе) – 33:47 (5x5)     3:4 Мартынов (Окулов, Чистяков) – 51:48 (5x5)     4:4 Брук (Волков, Энас) – 57:20 (5x5)     4:5 Спунер – 65:00    

Шайбами в составе минской команды отметились Вадим Морозов, Роман Горбунов, Крис Тирни и Джош Брук. У гостей отличились Джованни Фьоре, Егор Воронков, Наиль Якупов и Игорь Мартынов.

«Авангард» одержал вторую победу подряд. С 57 очками в 51 матче коллектив остаётся на шестой строчке Восточной конференции. В следующей игре омичам предстоит выездной матч с московским ЦСКА (4 февраля).

«Динамо» с 59 очками в 49 матчах располагается на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции. В следующем матче команда Дмитрия Квартальнова встретится дома с «Сочи» 4 февраля.

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