«Авангард» в серии буллитов переиграл минское «Динамо»

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В эти минуты на льду «Минск-Арены» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» на своём льду принимало омский «Авангард». Основное время матча и овертайм закончились с равным счётом — 4:4, а победу в серии буллитов одержали хоккеисты «Авангарда».

Шайбами в составе минской команды отметились Вадим Морозов, Роман Горбунов, Крис Тирни и Джош Брук. У гостей отличились Джованни Фьоре, Егор Воронков, Наиль Якупов и Игорь Мартынов.

«Авангард» одержал вторую победу подряд. С 57 очками в 51 матче коллектив остаётся на шестой строчке Восточной конференции. В следующей игре омичам предстоит выездной матч с московским ЦСКА (4 февраля).

«Динамо» с 59 очками в 49 матчах располагается на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции. В следующем матче команда Дмитрия Квартальнова встретится дома с «Сочи» 4 февраля.