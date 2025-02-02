Результаты матчей КХЛ 2 февраля

2 февраля в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось семь матчей. «Чемпионат» предлагает болельщикам ознакомиться с результатами этих встреч.

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 80 очков за 52 матча. На второй строчке располагается «Северсталь», у которой 67 очков после того же количества встреч. Тройку на Западе закрывает московское «Динамо», набравшее 66 очков в 51 матче.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 74 очка в 54 встречах. На втором месте расположился «Автомобилист», у команды 68 очков в 50 матчах. Такие же показатели у идущего третьим «Ак Барса».