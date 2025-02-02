Результаты матчей КХЛ 2 февраля
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2 февраля в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось семь матчей. «Чемпионат» предлагает болельщикам ознакомиться с результатами этих встреч.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 0
Барыс
Астана
1:0 Мищенко (Талалуев, Брынцев) – 13:04 (5x5) 2:0 Барулин (Гальченюк, Гуркин) – 17:32 (5x5) 3:0 Барулин (Броссо, Коротких) – 37:25 (5x5) 4:0 Гиздатуллин (Талалуев, Рыжиков) – 38:42 (5x5) 5:0 Броссо (Коротких) – 39:59 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Основин (Родевальд) – 11:35 (5x5) 1:1 Яковлев (Широков, Рассказов) – 12:58 (5x5) 1:2 Рукавишников (Гоголев) – 14:06 (5x5) 2:2 Родевальд (Муранов, Солянников) – 14:18 (5x5) 2:3 Андреофф – 16:01 3:3 Сошников (Петухов) – 57:11 (5x5) 3:4 Яковлев (Аланов) – 62:42 (3x3)
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Телегин (Гуськов) – 15:47 (5x5) 1:1 Мачулин (Венгрыжановский, Авершин) – 24:09 (5x5) 2:1 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Коромыслов) – 46:38 (5x5) 2:2 Сероух (Федотов) – 56:39 (5x5) 3:2 Светлаков (Дронов) – 60:31 (3x3)
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Меркли (Бывальцев) – 15:50 (5x5) 1:1 Юртайкин (Неколенко) – 23:21 (5x5) 2:1 Кугрышев (Волков) – 30:01 (5x5) 2:2 Да Коста (Хрипунов) – 31:47 (5x5) 2:3 Бывальцев (Воробьёв, Хрипунов) – 53:32 (5x5) 2:4 Блэкер (Бывальцев) – 59:41 (en)
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
8 : 6
Спартак
Москва
1:0 Щучинов (Калдис, Аймурзин) – 02:52 (5x5) 2:0 Чебыкин (Подшивалов, Калдис) – 04:44 (5x5) 3:0 Котляревский (Квочко) – 09:45 (4x5) 3:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 19:35 (5x5) 3:2 Морозов (Голдобин) – 24:52 (5x5) 3:3 Ружичка (Мальцев) – 27:40 (5x5) 4:3 Пилипенко (Аймурзин, Чебыкин) – 31:43 (5x4) 4:4 Голдобин (Морозов) – 32:49 (5x5) 5:4 Котляревский (Чебыкин) – 36:17 (5x5) 5:5 Ружичка (Пашин) – 39:36 (5x5) 6:5 Думбадзе (Чебыкин, Подшивалов) – 42:23 (5x5) 6:6 Мальцев – 51:13 (5x5) 7:6 Пилипенко (Калдис, Думбадзе) – 57:35 (5x5) 8:6 Думбадзе – 59:59 (en)
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Граовац (Хальбгевакс, Кленденинг) – 00:33 (5x5) 1:1 Князев (Пустозёров, Кошелев) – 12:04 (5x5) 1:2 Галимов (Яшкин) – 29:41 (5x4) 2:2 Граовац (Лихачёв, Маккошен) – 30:19 (5x5) 2:3 Семёнов (Яшкин, Терехов) – 33:39 (5x5) 2:4 Коршков (Мифтахов) – 44:27 (5x5) 2:5 Яшкин (Семёнов, Фальковский) – 52:27 (4x4) 2:6 Дыняк (Кателевский, Лямкин) – 59:26 (en) 3:6 Кленденинг (Дрозг, Локхарт) – 59:54 (5x4)
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
Б
Авангард
Омск
1:0 Мороз (Горбунов, Шипачёв) – 09:56 (5x5) 1:1 Фьоре – 20:54 (4x5) 2:1 Горбунов (Улле, Энас) – 22:36 (5x4) 2:2 Воронков (Спунер) – 24:50 (5x5) 2:3 Якупов (Кулик, Меркли) – 28:19 (5x5) 3:3 Тирни (Улле, Дюбе) – 33:47 (5x5) 3:4 Мартынов (Окулов, Чистяков) – 51:48 (5x5) 4:4 Брук (Волков, Энас) – 57:20 (5x5) 4:5 Спунер – 65:00
Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 80 очков за 52 матча. На второй строчке располагается «Северсталь», у которой 67 очков после того же количества встреч. Тройку на Западе закрывает московское «Динамо», набравшее 66 очков в 51 матче.
Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 74 очка в 54 встречах. На втором месте расположился «Автомобилист», у команды 68 очков в 50 матчах. Такие же показатели у идущего третьим «Ак Барса».
Комментарии
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