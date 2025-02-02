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Лайпсик, игравший с Овечкиным в «Вашингтоне», раскрыл секрет российского хоккеиста

Лайпсик, игравший с Овечкиным в «Вашингтоне», раскрыл секрет российского хоккеиста
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Нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик, ранее выступавший за «Вашингтон Кэпиталз» вместе с российским форвардом Александром Овечкиным, рассказал о секрете хоккейного долголетия игрока.

— Вы провели один сезон за «Вашингтон». Успели понять, в чем секрет Овечкина?
— Русская машина никогда не ломается! Наверное, в этом главный секрет. Многие пытались остановить его бросок, но за 20 лет это удавалось единицам. У него сумасшедший бросок! Но, думаю, вы это знаете и без меня

Я выступал за «Вашингтон», когда Овечкин был в самом расцвете. Он играл в силовой хоккей и постоянно хитовал других. Были жесткие столкновения, но он продолжал играть, несмотря ни на что, — приводит слова Лайпсика Sport24.

Овечкину остаётся 17 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки (894). 30-летний Лайпсик играл за «Кэпиталз» вместе с Овечкиным в сезоне-2019/2020.

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