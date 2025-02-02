Буре примет участие в совете IIHF, на нём обсудят допуск России до Олимпиады-2026 и ЧМ

Легендарный российский хоккеист Павел Буре заявил, что примет участие в заседании совета Международной федерации хоккея на льду (IIHF), который пройдёт 3-4 февраля. На нём, в том числе, обсудят возможный допуск российской хоккейной сборной до Олимпиады-2026 и чемпионатов мира.

«Я буду присутствовать на этом совете в онлайн‑формате», — приводит слова Буре «Матч ТВ».

Напомним, российские сборные отстранены от участия в международных соревнованиях. Решение вступило в силу после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. Последним турниром, на котором играла сборная России, была Олимпиада-2022. Тогда россияне, выступавшие как хоккеисты Олимпийского комитета России, дошли до финала, где проиграли Финляндии со счётом 1:2.