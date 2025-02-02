Главный тренер «Северстали» прокомментировал победу над «Спартаком» в матче с 14 шайбами

Андрей Козырев, являющийся главным тренером череповецкого клуба «Северсталь», высказался после победы над московским «Спартаком» (8:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сразу хотел бы поблагодарить наших болельщиков за атмосферу на матче, за аншлаг. Весьма неоднозначная встреча. Весёлая, может быть, она интересная для болельщиков, но для нас, тренеров, она всё-таки сложная. Хорошо, что мы победили», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали» в телеграм-канале.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Артём Щучинов, Николай Чебыкин, а также Давид Думбадзе с Кириллом Пилипенко и Михаилом Котляровским, забросившими по две шайбы.