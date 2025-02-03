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Назаров отреагировал на высокую результативность в КХЛ и объяснил, чего ждать в плей-офф

Назаров отреагировал на высокую результативность в КХЛ и объяснил, чего ждать в плей-офф
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Известный тренер Андрей Назаров высказался о высокой результативности в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В КХЛ много интересных матчей, шайбы забрасываются на любой вкус, дело доходит едва ли не до двузначных счетов. Болельщикам такая игра нравится, а тренеры нервничают. В плей-офф будет совершенно другой хоккей, где ключевым станет вратарский вопрос, а также отлаженная оборона. Такой результативности в розыгрыше Кубка Гагарина ждать не нужно, зато сейчас можно делать определённые выводы и вносить необходимые изменения.

Наконец-то наши старые новые «друзья» поняли, что заниматься своими делами надо на своём континенте, а мы будем решать свои вопросы на своём и идти вперёд не оглядываясь, плечом к плечу единым бронекулаком. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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