Ги Буше: учитывая отсутствие половины состава, я просто рад и счастлив победе «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Все знают, что сейчас у нас непростой отрезок, практически половина состава выбыла из-за травм. Действительно, нелегко даются игры. Мы хотели показать себя сильно здесь, и у нас это получилось. Парни проявили характер, одним и тем же игрокам приходится выполнять очень много работы. Так что здорово, что мы сегодня уезжаем с очень важной для нас победой.
Нам неважно, как именно побеждать. Понятно, что у нас выбыли специалисты по большинству, и нам тяжело даётся этот компонент, но нельзя надеяться только на спецбригады. Главное – играть качественно в расстановке «5 на 5», и тогда будет результат. Вы пытаетесь заставить меня сказать, что мне что-то не понравилось сегодня в действиях моей команды, что мне за что-то обидно, но, учитывая отсутствие половины состава, я просто очень рад победе и счастлив», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 2 февраля 2025
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