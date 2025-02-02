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Ги Буше: учитывая отсутствие половины состава, я просто рад и счастлив победе «Авангарда»

Ги Буше: учитывая отсутствие половины состава, я просто рад и счастлив победе «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
Б
Авангард
Омск
1:0 Мороз (Горбунов, Шипачёв) – 09:56 (5x5)     1:1 Фьоре – 20:54 (4x5)     2:1 Горбунов (Улле, Энас) – 22:36 (5x4)     2:2 Воронков (Спунер) – 24:50 (5x5)     2:3 Якупов (Кулик, Меркли) – 28:19 (5x5)     3:3 Тирни (Улле, Дюбе) – 33:47 (5x5)     3:4 Мартынов (Окулов, Чистяков) – 51:48 (5x5)     4:4 Брук (Волков, Энас) – 57:20 (5x5)     4:5 Спунер – 65:00    

«Все знают, что сейчас у нас непростой отрезок, практически половина состава выбыла из-за травм. Действительно, нелегко даются игры. Мы хотели показать себя сильно здесь, и у нас это получилось. Парни проявили характер, одним и тем же игрокам приходится выполнять очень много работы. Так что здорово, что мы сегодня уезжаем с очень важной для нас победой.

Нам неважно, как именно побеждать. Понятно, что у нас выбыли специалисты по большинству, и нам тяжело даётся этот компонент, но нельзя надеяться только на спецбригады. Главное – играть качественно в расстановке «5 на 5», и тогда будет результат. Вы пытаетесь заставить меня сказать, что мне что-то не понравилось сегодня в действиях моей команды, что мне за что-то обидно, но, учитывая отсутствие половины состава, я просто очень рад победе и счастлив», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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