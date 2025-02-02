Ги Буше: Верба – крепкий орешек. «Авангарду» нужны воины, и он – один из них

Главный тренер Ги Буше после победы над минским «Динамо» (5:4 Б) высказался о нападающем команды Марке Вербе.

«Я знал, что Верба – крепкий орешек, но теперь я понимаю, насколько он грамотный хоккеист. Он не просто играет в силовой хоккей, а делает это по-умному. Он всегда настроен позитивно и всегда полностью вовлечён в трудовой процесс. Нам нужны воины, и Марк – один из таких.

Не думаю, что Мурылёв в атаке — это ошибка, у нас просто нет других вариантов сейчас. Надеялся, что Артём поможет, но его первая смена не задалась, мы в ней пропустили. Ничего страшного. Мы подумали, что лучше он получит сегодня определённый опыт, молодёжь именно так его зарабатывает. Его выход в атаке не был неоправдан», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.