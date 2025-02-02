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Ги Буше: Верба – крепкий орешек. «Авангарду» нужны воины, и он – один из них

Ги Буше: Верба – крепкий орешек. «Авангарду» нужны воины, и он – один из них
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Главный тренер Ги Буше после победы над минским «Динамо» (5:4 Б) высказался о нападающем команды Марке Вербе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
Б
Авангард
Омск
1:0 Мороз (Горбунов, Шипачёв) – 09:56 (5x5)     1:1 Фьоре – 20:54 (4x5)     2:1 Горбунов (Улле, Энас) – 22:36 (5x4)     2:2 Воронков (Спунер) – 24:50 (5x5)     2:3 Якупов (Кулик, Меркли) – 28:19 (5x5)     3:3 Тирни (Улле, Дюбе) – 33:47 (5x5)     3:4 Мартынов (Окулов, Чистяков) – 51:48 (5x5)     4:4 Брук (Волков, Энас) – 57:20 (5x5)     4:5 Спунер – 65:00    

«Я знал, что Верба – крепкий орешек, но теперь я понимаю, насколько он грамотный хоккеист. Он не просто играет в силовой хоккей, а делает это по-умному. Он всегда настроен позитивно и всегда полностью вовлечён в трудовой процесс. Нам нужны воины, и Марк – один из таких.

Не думаю, что Мурылёв в атаке — это ошибка, у нас просто нет других вариантов сейчас. Надеялся, что Артём поможет, но его первая смена не задалась, мы в ней пропустили. Ничего страшного. Мы подумали, что лучше он получит сегодня определённый опыт, молодёжь именно так его зарабатывает. Его выход в атаке не был неоправдан», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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