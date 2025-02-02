«Кроме Башкирова и Серебрякова никто скоро не вернётся». Ги Буше – о травмах в «Авангарде»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о ситуации с травмированными игроками омской команды.

«Галимов и Башкиров сейчас не с нами в поездке. Данил приболел, возможно, он присоединится к команде в ближайшее время, но точно сказать нельзя. У Галимова срок возвращения измеряется неделями, да и вообще – кроме Башкирова и Серебрякова никто в скором времени не вернётся. Остальных ждать не меньше трёх недель», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сегодня, 2 февраля, «Авангард» в выездном матче в Минске обыграл местное «Динамо» в серии буллитов. Основное время матча завершилось со счётом 4:4.