Квартальнов: шайбу-шайбу – это хорошо. Но минскому «Динамо» надо делать определённые вещи

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Авангарда» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, четыре гола забили. Когда дома играешь, то есть мысли, что должны победить, но против нас была очень хорошая, обученная команда. Психологический момент очень серьёзный, когда подходит время к плей-офф. Нам нужно уметь перестраиваться. Шайбу-шайбу – это, конечно, хорошо, но нам надо делать определённые вещи. Есть категория опытных игроков, у которых сама философия неправильная, когда надо перестраиваться. И это видят наши молодые ребята, из-за этого не могут перестраиваться. Над этим делом надо работать.

Гросс и Хенкель заболели. Денисов очень здорово сыграл в первой паре, к нему никаких претензий, остальные пары разбивать не стали. У Борикова менее пяти минут на льду? Ну, тут кто на что наработал. Это молодые ребята, с ними-то всё понятно, где-то после поездки чуть-чуть не хватает, это элементы психологии, физической усталости.

Мы просим не делать таких дешёвых потерь, иногда в средней зоне начинаем в эту шайбу-шайбу играть. Но так, наверное, только на «Золотой шайбе» можно», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.