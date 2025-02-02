«Нас сегодня порвали на буллитах». Квартальнов – о поражении «Динамо» Мн от «Авангарда»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в серии буллитов в матче с «Авангардом» (4:5 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Шанс увидеть Тихомирова есть. Вася Демченко здорово играл в прошлых матчах, да и сегодня сыграл хорошо. Где-то мог получше, но нормально, нормально. Мы им довольны, мы должны не давать другим командам играть на их сильных качествах.

Буллиты – это мастерство. Нас сегодня так порвали на буллитах. Есть у нас по сезону эта проблема с овертаймами, с буллитами. Но сегодня в овертайме у нас было очень много моментов, где нужно было решать. К сожалению, этого не получилось», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.