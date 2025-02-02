Квартальнов – об игре «Динамо» Мн в овертайме: эти ой-ай, блин-нафиг никого не интересуют

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил игру своей команды в овертайме с «Авангардом» (4:5 Б).

«Наверное, мы опять будем говорить, что вратарь соперника хорошо сыграл, а он действительно сыграл хорошо, и «Авангард» оборонялся здорово, но нам с такими потугами…Тут надо забить, захотеть! Вот эти вот ой-ай, блин-нафиг уже никого не интересуют от слова совсем. В каждой игре есть моменты, но вот так», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Динамо» с 59 очками в 49 матчах располагается на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции. В следующем матче команда Дмитрия Квартальнова встретится дома с «Сочи» 4 февраля.