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Квартальнов: травмы, не травмы…У каждого свой ад! Это омский «Авангард» — большая команда

Квартальнов: травмы, не травмы…У каждого свой ад! Это омский «Авангард» — большая команда
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в матче с «Авангардом» (4:5 Б).

«Травмированные, не травмированные…У каждого свой ад! Я много раз это говорю, идёт долгий сезон. Этот вопрос даже не поднимался, они приехали в боевом составе. Это омский «Авангард» — очень серьёзная, большая команда! Но и у нас люди должны понимать, где они находятся.

Сотишвили попал под ротацию, да. Я с ним разговаривал, дремать нельзя никогда. Сейчас мы ещё Ковгореню вызовем. У нас такая команда, надо карабкаться, биться, это наша работа.

Конечно, очень тяжело иметь две недели паузы, когда лига играет. Но мы вошли, нам просто надо психологически по-другому себя вести с определёнными командами, поменять определённые вещи», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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