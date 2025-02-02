Квартальнов: травмы, не травмы…У каждого свой ад! Это омский «Авангард» — большая команда

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в матче с «Авангардом» (4:5 Б).

«Травмированные, не травмированные…У каждого свой ад! Я много раз это говорю, идёт долгий сезон. Этот вопрос даже не поднимался, они приехали в боевом составе. Это омский «Авангард» — очень серьёзная, большая команда! Но и у нас люди должны понимать, где они находятся.

Сотишвили попал под ротацию, да. Я с ним разговаривал, дремать нельзя никогда. Сейчас мы ещё Ковгореню вызовем. У нас такая команда, надо карабкаться, биться, это наша работа.

Конечно, очень тяжело иметь две недели паузы, когда лига играет. Но мы вошли, нам просто надо психологически по-другому себя вести с определёнными командами, поменять определённые вещи», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.