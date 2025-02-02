Гатиятулин высказался о влиянии подмосковного воздуха на игру «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу над «Куньлунем» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Мытищах.

«Видимо, подмосковный воздух нас убаюкивает — в игре с «Витязем» пропустили в самом начале, сегодня тоже в первой смене. Тем не менее ребята не заметили такого старта, контролировали игру, создали много хороших моментов в позиционных атаках. Действовали от сердца, с хорошим настроем, выкладывались, забивали и победили. Слова благодарности нашим болельщикам, на арене была очень хорошая атмосфера», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.