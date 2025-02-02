Гатиятулин высказался о влиянии подмосковного воздуха на игру «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу над «Куньлунем» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Мытищах.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Граовац (Хальбгевакс, Кленденинг) – 00:33 (5x5) 1:1 Князев (Пустозёров, Кошелев) – 12:04 (5x5) 1:2 Галимов (Яшкин) – 29:41 (5x4) 2:2 Граовац (Лихачёв, Маккошен) – 30:19 (5x5) 2:3 Семёнов (Яшкин, Терехов) – 33:39 (5x5) 2:4 Коршков (Мифтахов) – 44:27 (5x5) 2:5 Яшкин (Семёнов, Фальковский) – 52:27 (4x4) 2:6 Дыняк (Кателевский, Лямкин) – 59:26 (en) 3:6 Кленденинг (Дрозг, Локхарт) – 59:54 (5x4)
«Видимо, подмосковный воздух нас убаюкивает — в игре с «Витязем» пропустили в самом начале, сегодня тоже в первой смене. Тем не менее ребята не заметили такого старта, контролировали игру, создали много хороших моментов в позиционных атаках. Действовали от сердца, с хорошим настроем, выкладывались, забивали и победили. Слова благодарности нашим болельщикам, на арене была очень хорошая атмосфера», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.
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