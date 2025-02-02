Результаты матчей ВХЛ 2 февраля 2025 года
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Сегодня, 2 февраля, прошло шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСК ВВС
Самара
0:1 Галимов (Банников) – 03:31 (5x5) 1:1 Прохоров (Рожков, Панкратов) – 12:02 (5x5) 1:2 Ткач (Галимов, Молодцов) – 41:22 (5x4) 1:3 Игнатов (Маслов, Колмагоров) – 48:01 (5x4)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 6
Металлург Нк
Новокузнецк
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Окончен
2 : 3
ХК Норильск
Норильск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Окончен
3 : 1
Кристалл
Саратов
0:1 Асылаев (Берестенников, Корешков) – 05:48 (5x5) 1:1 Детков (Алмазов) – 12:49 (5x5) 2:1 Детков (Васильев) – 38:23 (5x5) 3:1 Григорьев (Говорков) – 57:55 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Дизель
Пенза
1:0 Филиппов (Корешков, Горбушин) – 02:13 (5x5) 2:0 Гребенщиков (Яруллин, Проскурнин) – 08:06 (4x4) 2:1 Колмыков (Попов) – 14:53 (5x5) 3:1 Лазутин (Смирнов, Кабуш) – 15:30 (5x4) 4:1 Лазутин (Яруллин, Горбушин) – 44:12 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Буран
Воронеж
Окончен
3 : 5
Сокол
Красноярск
1:0 Алексеев (Митрофанов, Алишлалов) – 12:15 (5x5) 1:1 Кожухов (Тодыков, Кожухов) – 21:30 (5x5) 1:2 Афонасьевский (Волгин, Смирнов) – 24:14 (5x5) 2:2 Круглов (Поляков, Павликов) – 31:36 (5x4) 2:3 Волгин (Разумняк) – 43:11 (5x5) 3:3 Фаттахов – 44:59 (5x5) 3:4 Волгин – 50:52 (5x5) 3:5 Волгин – 56:15 (5x5)
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 71 очко после 48 сыгранных матчей. На втором месте находится «Динамо» из Санкт-Петербурга также с 71 очками. Замыкает тройку лидеров «Горняк-УГМК», имеющий 70 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 31 очко за 48 встреч.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
Комментарии
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