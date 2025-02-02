Эмоции Овечкина и игроков «Вашингтона» после 877-й шайбы россиянина в НХЛ

Пресс-служба клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в соцсетях опубликовала фотографию, сделанную сразу же после гола российского форварда Александра Овечкина в ворота «Виннипег Джетс» (4:5 ОТ). Овечкин сравнял счёт в третьем периоде, но в овертайме соперник вырвал победу.

Для Овечкина эта шайба стала 877-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Александр ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 17 шайб.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 711 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру 39-летний российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1588 очков.