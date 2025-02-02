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Эмоции Овечкина и игроков «Вашингтона» после 877-й шайбы россиянина в НХЛ

Эмоции Овечкина и игроков «Вашингтона» после 877-й шайбы россиянина в НХЛ
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Пресс-служба клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в соцсетях опубликовала фотографию, сделанную сразу же после гола российского форварда Александра Овечкина в ворота «Виннипег Джетс» (4:5 ОТ). Овечкин сравнял счёт в третьем периоде, но в овертайме соперник вырвал победу.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp)     0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41     1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12     1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03     2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54     2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10     3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26     4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21     4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57    
Александр Овечкин Подробнее
Погоня Овечкина за Гретцки Подробнее

Для Овечкина эта шайба стала 877-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Александр ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 17 шайб.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 711 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру 39-летний российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1588 очков.

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