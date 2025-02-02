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«Появился свой Макдэвид». Игроки «Ак Барса» — о Коршкове после шайбы в ворота «Куньлуня»

«Появился свой Макдэвид». Игроки «Ак Барса» — о Коршкове после шайбы в ворота «Куньлуня»
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Нападающий «Ак Барса» Егор Коршков высказался о заброшенной шайбе в ворота «Куньлунь Ред Стар» (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Граовац (Хальбгевакс, Кленденинг) – 00:33 (5x5)     1:1 Князев (Пустозёров, Кошелев) – 12:04 (5x5)     1:2 Галимов (Яшкин) – 29:41 (5x4)     2:2 Граовац (Лихачёв, Маккошен) – 30:19 (5x5)     2:3 Семёнов (Яшкин, Терехов) – 33:39 (5x5)     2:4 Коршков (Мифтахов) – 44:27 (5x5)     2:5 Яшкин (Семёнов, Фальковский) – 52:27 (4x4)     2:6 Дыняк (Кателевский, Лямкин) – 59:26 (en)     3:6 Кленденинг (Дрозг, Локхарт) – 59:54 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

— Расскажите немного о своём голе. Часто ли вам вратари отдавали голевые?
— Сложно сказать. Получилось выехать, рядом не было никого из партнёров, решил попробовать сам. Всё сложилось довольно удачно.

— Но вы обошли сразу пятерых соперников.
— Как пятерых? Трёх максимум. Хорошо, что так получилось, но самое главное, что мы выиграли. Не всегда получается забить, и этот гол придаст уверенности. Моменты есть, но во втором периоде не получилось забросить в пустые, когда отдавал Александр Барабанов. Где-то воздалось, думаю, вот и получилось такой красивый гол забить.

— Партнёры уже как-то подкалывают?
— Да, говорят, что у нас свой Коннор Макдэвид появился в команде, — приводит слова Коршкова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

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