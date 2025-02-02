«Появился свой Макдэвид». Игроки «Ак Барса» — о Коршкове после шайбы в ворота «Куньлуня»

Нападающий «Ак Барса» Егор Коршков высказался о заброшенной шайбе в ворота «Куньлунь Ред Стар» (6:3).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
— Расскажите немного о своём голе. Часто ли вам вратари отдавали голевые?
— Сложно сказать. Получилось выехать, рядом не было никого из партнёров, решил попробовать сам. Всё сложилось довольно удачно.
— Но вы обошли сразу пятерых соперников.
— Как пятерых? Трёх максимум. Хорошо, что так получилось, но самое главное, что мы выиграли. Не всегда получается забить, и этот гол придаст уверенности. Моменты есть, но во втором периоде не получилось забросить в пустые, когда отдавал Александр Барабанов. Где-то воздалось, думаю, вот и получилось такой красивый гол забить.
— Партнёры уже как-то подкалывают?
— Да, говорят, что у нас свой Коннор Макдэвид появился в команде, — приводит слова Коршкова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.
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