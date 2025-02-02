«Баффало» обыграл «Нью-Джерси», продолжив победную серию
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В эти минуты на льду «Кибэнк-центра» в американском городе Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Местный «Баффало Сэйбрз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Томпсон (Пауэр, Байрэм) – 08:11 2:0 Петерка (Томпсон, Гилберт) – 15:50 3:0 Маклауд (Так, Далин) – 19:31 (sh) 3:1 Коттер (Даулинг, Хэмилтон) – 24:38 4:1 Цукер (Томпсон, Далин) – 37:25 4:2 Коттер (Песке) – 40:18 4:3 Хьюз (Братт) – 45:32 (sh)
Шайбами в составе команды-победителя отметились Тейдж Томпсон, Джон-Джейсон Петерка, Райан Маклауд, Джейсон Цукер. У гостей отличились Пол Коттер, оформивший дубль, и Джек Хьюз.
«Баффало» набрал 47 очков в 52 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Сэйбрз» встретятся «Коламбусом». Игра состоится 5 февраля.
«Нью-Джерси» с 64 очками в 54 матчах остался на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В следующем матче команда встретится на выезде с «Питтсбургом» 5 февраля.
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