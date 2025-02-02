«Баффало» обыграл «Нью-Джерси», продолжив победную серию

В эти минуты на льду «Кибэнк-центра» в американском городе Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Местный «Баффало Сэйбрз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:3.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Тейдж Томпсон, Джон-Джейсон Петерка, Райан Маклауд, Джейсон Цукер. У гостей отличились Пол Коттер, оформивший дубль, и Джек Хьюз.

«Баффало» набрал 47 очков в 52 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Сэйбрз» встретятся «Коламбусом». Игра состоится 5 февраля.

«Нью-Джерси» с 64 очками в 54 матчах остался на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В следующем матче команда встретится на выезде с «Питтсбургом» 5 февраля.