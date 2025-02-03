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Колорадо – Филадельфия, результат матча 2 февраля 2025, счет 2:0, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Филадельфия» с Мичковым проиграла «Колорадо» и продлила серию поражений
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Жирар (Миттельштадт, Друен) – 28:33     2:0 Маккиннон (Макар, Друен) – 37:28 (pp)    

В составе победителей забивали Самуэль Жирар и Натан Маккиннон.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями.

«Колорадо» одержал третью победу за последние четыре матча. «Филадельфия», в свою очередь, потерпела третье поражение подряд.

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Филадельфия» сыграет с «Ютой».

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