«Филадельфия» с Мичковым проиграла «Колорадо» и продлила серию поражений
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Жирар (Миттельштадт, Друен) – 28:33 2:0 Маккиннон (Макар, Друен) – 37:28 (pp)
В составе победителей забивали Самуэль Жирар и Натан Маккиннон.
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями.
«Колорадо» одержал третью победу за последние четыре матча. «Филадельфия», в свою очередь, потерпела третье поражение подряд.
В следующем матче «Колорадо» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Филадельфия» сыграет с «Ютой».
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