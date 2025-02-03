Тренер «Виннипега» отреагировал на гол Александра Овечкина

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел отреагировал на гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ) Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Этот бросок, я его уже видел раньше. Шайба просто слетела с клюшки с невероятной скоростью, и, очевидно, наш вратарь просто не успел на это среагировать», — приводит слова Арниела Winnipeg Free Press.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, Овечкин забил свой 56-й гол в ворота франшизы «Виннипег Джетс» / «Атланта Трешэрз», что является его самым высоким показателем против любого клуба и самым большим показателем среди всех игроков в матчах с командами одной франшизы.
Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»
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