Форвард «Виннипега» Коннор рассказал, что ему больше всего нравится в Овечкине
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Нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ) Александре Овечкина после матча регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp) 0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41 1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12 1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03 2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54 2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10 3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26 4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21 4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57
«Есть такие рекорды, на которые просто смотришь и качаешь головой. Думаешь, что они недосягаемы, но они существуют для того, чтобы их били. Вы посмотрите на его карьеру — он забивает настолько разнообразно. Это потрясающе. Больше всего мне нравится в нём то, с какой страстью он празднует голы. Сразу видно, что он искренне любит игру, а без этого ты не продержишься так долго», — приводит слова Коннора Winnipeg Free Press.
До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 17 шайб.
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