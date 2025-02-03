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Форвард «Виннипега» Коннор рассказал, что ему больше всего нравится в Овечкине

Форвард «Виннипега» Коннор рассказал, что ему больше всего нравится в Овечкине
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Нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ) Александре Овечкина после матча регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp)     0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41     1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12     1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03     2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54     2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10     3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26     4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21     4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57    

«Есть такие рекорды, на которые просто смотришь и качаешь головой. Думаешь, что они недосягаемы, но они существуют для того, чтобы их били. Вы посмотрите на его карьеру — он забивает настолько разнообразно. Это потрясающе. Больше всего мне нравится в нём то, с какой страстью он празднует голы. Сразу видно, что он искренне любит игру, а без этого ты не продержишься так долго», — приводит слова Коннора Winnipeg Free Press.

До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 17 шайб.

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