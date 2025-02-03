Форвард «Виннипега» Коннор рассказал, что ему больше всего нравится в Овечкине

Нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ) Александре Овечкина после матча регулярного чемпионата НХЛ.

«Есть такие рекорды, на которые просто смотришь и качаешь головой. Думаешь, что они недосягаемы, но они существуют для того, чтобы их били. Вы посмотрите на его карьеру — он забивает настолько разнообразно. Это потрясающе. Больше всего мне нравится в нём то, с какой страстью он празднует голы. Сразу видно, что он искренне любит игру, а без этого ты не продержишься так долго», — приводит слова Коннора Winnipeg Free Press.

До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 17 шайб.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ