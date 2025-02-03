«Миннесота» поместила Кирилла Капризова в долгосрочный список травмированных

«Миннесота Уайлд» включила российского нападающего Кирилла Капризова в долгосрочный список травмированных, говорится в сообщении клуба в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что форвард успешно перенёс операцию после травмы нижней части тела.

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами.

В нынешнем сезоне российский нападающий провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил 23 гола и сделал 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+19».

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