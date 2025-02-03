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Передача Цыплакова не помогла «Айлендерс» избежать поражения в матче с «Флоридой»

Передача Цыплакова не помогла «Айлендерс» избежать поражения в матче с «Флоридой»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева одержали победу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Вераге (Райнхарт, Барков) – 00:39     2:0 Вераге (Форслинг) – 12:52     2:1 Маклин (Деанджело, Холовски) – 23:10     2:2 Пажо (Сизикас, Холовски) – 30:00 (pp)     2:3 Гэткомб (Пелеч, Цыплаков) – 34:51     3:3 Родригес (Лунделль, Луостаринен) – 37:52     4:3 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 39:09     5:3 Вераге (Ткачук, Барков) – 50:41 (pp)     6:3 Ткачук (Экблад, Вераге) – 58:21    

В составе победителей голами отметились Картер Вераге (хет-трик), Эван Родригес, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук. За «Айлендерс» отличились Кайл Маклин, Жан-Габриэль Пажо и Марк Гэткомб. Российский нападающий Максим Цыплаков записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Вашингтоном», а «Айлендерс» встретятся с «Вегасом».

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