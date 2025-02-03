Передача Цыплакова не помогла «Айлендерс» избежать поражения в матче с «Флоридой»

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева одержали победу со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Картер Вераге (хет-трик), Эван Родригес, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук. За «Айлендерс» отличились Кайл Маклин, Жан-Габриэль Пажо и Марк Гэткомб. Российский нападающий Максим Цыплаков записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Вашингтоном», а «Айлендерс» встретятся с «Вегасом».

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