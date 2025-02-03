«Даллас» обыграл «Коламбус», у Дадонова дубль

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Далласа» забивали Мэйсон Марчмент, Логан Стэнковен, Уайатт Джонстон и Евгений Дадонов (дважды). Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.

За «Коламбус» заброшенными шайбами отметились Коул Силлинджер, Адам Фантилли и Иван Проворов. Российские нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко отметились результативными передачами.

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