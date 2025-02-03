«Даллас» обыграл «Коламбус», у Дадонова дубль
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Силлинджер (Джонсон, ван Римсдайк) – 06:43 1:1 Марчмент (Биксель, Бурк) – 13:36 1:2 Фантилли (Воронков, Марченко) – 24:58 2:2 Стэнковен (Гранлунд) – 26:03 2:3 Проворов (Пюухтия, Дэнфорт) – 32:02 3:3 Джонстон (Харли, Робертсон) – 35:49 (pp) 4:3 Дадонов (Харли, Любушкин) – 51:22 5:3 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 55:47
В составе «Далласа» забивали Мэйсон Марчмент, Логан Стэнковен, Уайатт Джонстон и Евгений Дадонов (дважды). Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.
За «Коламбус» заброшенными шайбами отметились Коул Силлинджер, Адам Фантилли и Иван Проворов. Российские нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко отметились результативными передачами.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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