Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Даллас – Коламбус, результат матча 3 февраля 2025, счет 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Даллас» обыграл «Коламбус», у Дадонова дубль
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Силлинджер (Джонсон, ван Римсдайк) – 06:43     1:1 Марчмент (Биксель, Бурк) – 13:36     1:2 Фантилли (Воронков, Марченко) – 24:58     2:2 Стэнковен (Гранлунд) – 26:03     2:3 Проворов (Пюухтия, Дэнфорт) – 32:02     3:3 Джонстон (Харли, Робертсон) – 35:49 (pp)     4:3 Дадонов (Харли, Любушкин) – 51:22     5:3 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 55:47    

В составе «Далласа» забивали Мэйсон Марчмент, Логан Стэнковен, Уайатт Джонстон и Евгений Дадонов (дважды). Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.

За «Коламбус» заброшенными шайбами отметились Коул Силлинджер, Адам Фантилли и Иван Проворов. Российские нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко отметились результативными передачами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android