Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Две передачи и гол Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вегас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

За «Рейнджерс» забивали Алекси Лафреньер, Мика Зибанеджад, К'Андре Миллер и Артемий Панарин. Также на счету Панарина две результативные передачи.

За «Вегас» дубль оформил Джек Айкел. Российский нападающий Павел Дорофеев отметился результативной передачей. Форвард Иван Барбашёв не отметился результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Бостон Брюинз», а «Вегас» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ