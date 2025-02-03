Арниел: никто не ожидал, что Овечкин будет так близок к рекорду Гретцки уже в этом сезоне

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел, который ранее работал ассистентом тренера в «Вашингтон Кэпиталз», высказался о погоне российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Это была честь — работать с таким игроком, который всегда был профессионалом и образцом для подражания. Просто наблюдать за тем, что он делает каждый вечер на льду, будучи настолько стабильным на протяжении всей карьеры — это что-то невероятное. Думаю, никто не ожидал, что он будет так близок к рекорду уже в этом сезоне. Но это же Ови. Он любит доказывать, что люди ошибаются», — приводит слова Арниела Winnipeg Free Press.

До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 17 шайб.

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