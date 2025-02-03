Ассисты Торопченко и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Юту» в НХЛ

В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между ХК «Юта» и «Сент-Луис Блюз». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Александр Тексье и Джордан Кайру. Российские хоккеисты Павел Бучневич и Алексей Торопченко по ходу матча отличились голевыми передачами, каждый из них сделал по одному ассисту.

Единственная шайба хозяев на счету у Майкла Кесселринга.

После данной встречи «Сент-Луис» вышел на 10 место Запада с 52 очками, «Юта» идёт 11-й, у команды 51 балл.