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Ассисты Торопченко и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Юту» в НХЛ

Ассисты Торопченко и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Юту» в НХЛ
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В ночь со 2 на 3 февраля мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между ХК «Юта» и «Сент-Луис Блюз». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Тексье (Факса, Торопченко) – 17:41     1:1 Кесселринг (Бьюгстад, Стенлунд) – 43:27     1:2 Кайру (Томас, Бучневич) – 47:13    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Александр Тексье и Джордан Кайру. Российские хоккеисты Павел Бучневич и Алексей Торопченко по ходу матча отличились голевыми передачами, каждый из них сделал по одному ассисту.

Единственная шайба хозяев на счету у Майкла Кесселринга.

После данной встречи «Сент-Луис» вышел на 10 место Запада с 52 очками, «Юта» идёт 11-й, у команды 51 балл.

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