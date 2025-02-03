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Два очка Шаранговича помогли «Калгари» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

Два очка Шаранговича помогли «Калгари» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ
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Сегодня, в ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Калгари Флэймз», победу в котором одержали гости со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Фрост (Шарангович, Поспишил) – 14:03     0:2 Шарангович (Баклунд, Андерссон) – 16:43 (pp)     0:3 Юбердо (Кадри, Уигар) – 17:56 (pp)     1:3 Какко (Шварц, Махура) – 34:31     2:3 Танев (Макканн, Райт) – 45:41    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Морган Фрост и Джонатан Юбердо. Также на счету белорусского нападающего Егора Шаранговича гол и результативная передача.

У «Сиэтла» забитыми голами отличились финский форвард Каапо Какко и канадский нападающий Брэндон Танев.

«Сиэтл» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз» 5 февраля. «Калгари» начнёт домашнюю серию и встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» также 5 февраля.

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