Два очка Шаранговича помогли «Калгари» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

Сегодня, в ночь со 2 на 3 февраля мск на льду «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Калгари Флэймз», победу в котором одержали гости со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Морган Фрост и Джонатан Юбердо. Также на счету белорусского нападающего Егора Шаранговича гол и результативная передача.

У «Сиэтла» забитыми голами отличились финский форвард Каапо Какко и канадский нападающий Брэндон Танев.

«Сиэтл» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз» 5 февраля. «Калгари» начнёт домашнюю серию и встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» также 5 февраля.