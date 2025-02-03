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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 февраля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 февраля
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3 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Томпсон (Пауэр, Байрэм) – 08:11     2:0 Петерка (Томпсон, Гилберт) – 15:50     3:0 Маклауд (Так, Далин) – 19:31 (sh)     3:1 Коттер (Даулинг, Хэмилтон) – 24:38     4:1 Цукер (Томпсон, Далин) – 37:25     4:2 Коттер (Песке) – 40:18     4:3 Хьюз (Братт) – 45:32 (sh)    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Жирар (Миттельштадт, Друен) – 28:33     2:0 Маккиннон (Макар, Друен) – 37:28 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Армиа (Эванс) – 10:35 (sh)     0:2 Дворак (Мэтисон, Ньюхук) – 14:57 (pp)     1:2 Мактавиш (Киллорн, Карлссон) – 33:37     2:2 Ватрано (Строум, Зеграс) – 34:17     3:2 Киллорн (Карлссон) – 51:11    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Вераге (Райнхарт, Барков) – 00:39     2:0 Вераге (Форслинг) – 12:52     2:1 Маклин (Деанджело, Холовски) – 23:10     2:2 Пажо (Сизикас, Холовски) – 30:00 (pp)     2:3 Гэткомб (Пелеч, Цыплаков) – 34:51     3:3 Родригес (Лунделль, Луостаринен) – 37:52     4:3 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 39:09     5:3 Вераге (Ткачук, Барков) – 50:41 (pp)     6:3 Ткачук (Экблад, Вераге) – 58:21    

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. За «Рейнджерс» забивали Алекси Лафреньер, Мика Зибанеджад, К'Андре Миллер и Артемий Панарин. Также на счету российского нападающего две результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Стоун, Дорофеев) – 19:41 (pp)     1:1 Лафреньер (Фокс, Смит) – 21:18     1:2 Айкел (Колесар, Теодор) – 29:16     2:2 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 45:04 (pp)     3:2 Миллер (Зибанеджад, Панарин) – 51:33     4:2 Панарин (Зибанеджад, Миллер) – 58:19 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Силлинджер (Джонсон, ван Римсдайк) – 06:43     1:1 Марчмент (Биксель, Бурк) – 13:36     1:2 Фантилли (Воронков, Марченко) – 24:58     2:2 Стэнковен (Гранлунд) – 26:03     2:3 Проворов (Пюухтия, Дэнфорт) – 32:02     3:3 Джонстон (Харли, Робертсон) – 35:49 (pp)     4:3 Дадонов (Харли, Любушкин) – 51:22     5:3 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 55:47    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Тексье (Факса, Торопченко) – 17:41     1:1 Кесселринг (Бьюгстад, Стенлунд) – 43:27     1:2 Кайру (Томас, Бучневич) – 47:13    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Зутер (Петтерссон, Шервуд) – 04:19     1:1 Дебринкэт (Копп) – 06:14     1:2 Шьяро (Берггрен, Сёдерблом) – 25:54     2:2 Хитил – 50:46     2:3 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 64:18    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Фрост (Шарангович, Поспишил) – 14:03     0:2 Шарангович (Баклунд, Андерссон) – 16:43 (pp)     0:3 Юбердо (Кадри, Уигар) – 17:56 (pp)     1:3 Какко (Шварц, Махура) – 34:31     2:3 Танев (Макканн, Райт) – 45:41    
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