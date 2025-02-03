НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 февраля

3 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. За «Рейнджерс» забивали Алекси Лафреньер, Мика Зибанеджад, К'Андре Миллер и Артемий Панарин. Также на счету российского нападающего две результативные передачи.