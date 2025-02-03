Джонатан Куик стал первым американским вратарём с 400 победами в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик одержал победу в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2), которая стала для него 400-й в карьере. Куик стал первым американским вратарём в истории НХЛ, добравшимся до отметки в 400 выигранных матчей в лиге.
Куик стал 15-м вратарём в истории НХЛ, одержавшим минимум 400 побед в лиге. Среди действующих вратарей лишь Сергей Бобровский (418 побед) и Марк-Андре Флёри (572) имеют больше побед.
39-летний вратарь дважды выигрывал Кубок Стэнли (2012, 2014) за 16 сезонов в составе «Лос-Анджелес Кингз», после чего 1 марта 2023 года был обменян в «Коламбус Блю Джекетс», а на следующий день — в «Голден Найтс», с которым также стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году. Всего в НХЛ Куик сыграл 797 матчей в регулярных чемпионатах и 92 в плей-офф.
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