Матвей Мичков вдребезги сломал клюшку о ворота после игры с «Колорадо»
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Российский нападающий команды «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков после матча с «Колорадо Эвеланш», в котором команда из Пенсильвании всухую уступила (0:2), сломал свою клюшку.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Жирар (Миттельштадт, Друен) – 28:33 2:0 Маккиннон (Макар, Друен) – 37:28 (pp)
Когда прозвучала финальная сирена, игрок подъехал к пустым воротам своей команды и сломал клюшку, ударив ею по перекладине. Отметим, что россиянин уже шесть игр подряд не набирает очков. Для «Филадельфии» это поражение стало третьим подряд. Ранее команда уступила «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 0:5 и «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 0:3.
Напомним, следующим соперником «Филадельфии» станет «Юта». Команды встретятся в Солт-Лейк-Сити 5 февраля.
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