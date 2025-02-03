Голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик высказался о достижении 400 побед в НХЛ
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик высказался о достижении 400 побед в НХЛ. Вратарь одержал юбилейную победу в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Стоун, Дорофеев) – 19:41 (pp) 1:1 Лафреньер (Фокс, Смит) – 21:18 1:2 Айкел (Колесар, Теодор) – 29:16 2:2 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 45:04 (pp) 3:2 Миллер (Зибанеджад, Панарин) – 51:33 4:2 Панарин (Зибанеджад, Миллер) – 58:19 (pp)
«Это просто значит, что мне повезло играть со многими замечательными хоккеистами, которые ценят победу и ставят её превыше всего. Поэтому я просто благодарен, что в течение своей карьеры я играл в нескольких замечательных командах, включая эту. Благодарен всем», — цитирует Куика пресс-служба клуба.
39-летний вратарь дважды выигрывал Кубок Стэнли (2012, 2014) за 16 сезонов в составе «Лос-Анджелес Кингз» и становился обладателем Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» в 2023 году. Всего в НХЛ Куик сыграл 797 матчей в регулярных чемпионатах и 92 в плей-офф.
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