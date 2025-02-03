Голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик высказался о достижении 400 побед в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик высказался о достижении 400 побед в НХЛ. Вратарь одержал юбилейную победу в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2).

«Это просто значит, что мне повезло играть со многими замечательными хоккеистами, которые ценят победу и ставят её превыше всего. Поэтому я просто благодарен, что в течение своей карьеры я играл в нескольких замечательных командах, включая эту. Благодарен всем», — цитирует Куика пресс-служба клуба.

39-летний вратарь дважды выигрывал Кубок Стэнли (2012, 2014) за 16 сезонов в составе «Лос-Анджелес Кингз» и становился обладателем Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» в 2023 году. Всего в НХЛ Куик сыграл 797 матчей в регулярных чемпионатах и 92 в плей-офф.