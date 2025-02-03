Лавиолетт — о 400 победах Куика в НХЛ: он отличный человек и настоящий профессионал
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил достижение голкипера Джонатана Куика, который одержал 400-ю победу в НХЛ в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Стоун, Дорофеев) – 19:41 (pp) 1:1 Лафреньер (Фокс, Смит) – 21:18 1:2 Айкел (Колесар, Теодор) – 29:16 2:2 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 45:04 (pp) 3:2 Миллер (Зибанеджад, Панарин) – 51:33 4:2 Панарин (Зибанеджад, Миллер) – 58:19 (pp)
«Это значит, что он был действительно хорош в течение долгого времени. 15-й голкипер с 400 победами в НХЛ, где было много великих вратарей. Если вы наблюдаете за ним каждый день, нетрудно понять, почему он достиг этого числа. Это его трудовая этика, он хороший товарищ по команде, которого мы видим каждый день. Он отличный человек, много работает, настоящий профессионал», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.
Куик является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.
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