Проворов — об игре «Коламбуса»: продолжаем доказывать, что мы отличная команда
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов прокомментировал поражение в матче с «Даллас Старз» (3:5) и заявил, что доволен игрой команды в текущем сезоне НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Силлинджер (Джонсон, ван Римсдайк) – 06:43 1:1 Марчмент (Биксель, Бурк) – 13:36 1:2 Фантилли (Воронков, Марченко) – 24:58 2:2 Стэнковен (Гранлунд) – 26:03 2:3 Проворов (Пюухтия, Дэнфорт) – 32:02 3:3 Джонстон (Харли, Робертсон) – 35:49 (pp) 4:3 Дадонов (Харли, Любушкин) – 51:22 5:3 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 55:47
«Я думаю, что мы сражаемся весь сезон, и сегодня был ещё один пример того, как мы держимся вместе, несмотря ни на что, и боремся с невзгодами. Нам немного не повезло в моменте с четвёртой пропущенной шайбой, но мы продолжаем доказывать себе, что мы отличная команда, и мы будем двигаться вперёд», — цитирует Проворова пресс-служба клуба.
На данный момент «Коламбус» находится в зоне плей-офф, занимая второй слот уайлд-кард и опережая «Тампа-Бэй» на одно очко.
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