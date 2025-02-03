Проворов — об игре «Коламбуса»: продолжаем доказывать, что мы отличная команда

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов прокомментировал поражение в матче с «Даллас Старз» (3:5) и заявил, что доволен игрой команды в текущем сезоне НХЛ.

«Я думаю, что мы сражаемся весь сезон, и сегодня был ещё один пример того, как мы держимся вместе, несмотря ни на что, и боремся с невзгодами. Нам немного не повезло в моменте с четвёртой пропущенной шайбой, но мы продолжаем доказывать себе, что мы отличная команда, и мы будем двигаться вперёд», — цитирует Проворова пресс-служба клуба.

На данный момент «Коламбус» находится в зоне плей-офф, занимая второй слот уайлд-кард и опережая «Тампа-Бэй» на одно очко.