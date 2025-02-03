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Рейтинг тренеров КХЛ: Разин возвращает чемпионские кондиции, Ларионов падает всё ниже

Рейтинг тренеров КХЛ: Разин возвращает чемпионские кондиции, Ларионов падает всё ниже
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (6)Андрей Разин«Металлург»
2 (2)Андрей Козырев«Северсталь»
3 (3)Николай Заварухин«Автомобилист»
4 (12)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
5 (1)Алексей Кудашов«Динамо» М
6 (4)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
7 (8)Ги Буше«Авангард»
8 (5)Игорь Никитин«Локомотив»
9 (7)Бенуа Гру«Трактор»
10 (10)Алексей Жамнов«Спартак»
11 (11)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
12 (14)Илья ВоробьёвЦСКА
13 (9)Леонид Тамбиев«Адмирал»
14 (17)Роман РотенбергСКА
15 (13)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
16 (15)Михаил Кравец«Куньлунь»
17 (16)Игорь Ларионов«Торпедо»
18 (18)Виктор Костючёнок«Амур»
19 (21)Павел Зубов«Лада»
20 (23)Сергей ЗубовХК «Сочи»
21 (19)Павел Десятков«Витязь»
22 (20)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
23 (22)Галым Мамбеталиев«Барыс»
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