Расписание матчей КХЛ на 3 февраля 2025 года

Сегодня, 3 февраля, пройдёт одна встреча регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 80 очков после 52 матчей. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и московское «Динамо».
Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 74 очка после 54 матчей. В тройку Восточной конференции входят казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».
Регулярка сезона-2024/2025 завершится 23 марта.