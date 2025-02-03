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Расписание матчей КХЛ на 3 февраля 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 3 февраля 2025 года
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Сегодня, 3 февраля, пройдёт одна встреча регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 80 очков после 52 матчей. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и московское «Динамо».

Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 74 очка после 54 матчей. В тройку Восточной конференции входят казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».

Регулярка сезона-2024/2025 завершится 23 марта.

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