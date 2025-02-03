Форвард «Лады» Манукян оценил свой первый матч в КХЛ с 2021 года

Нападающий «Лады» Артём Манукян оценил свой первый матч в КХЛ с 2021 года. Форвард принял участие во встрече с «Автомобилистом» (2:4).

— Рад вернуться. Предоставили шанс, надо им пользоваться. Жалко, что проиграли. Старался биться, показать свои лучшие качества. Хорошо играли, но нужно реализовывать моменты.

— Как узнали о вызове?

— Был на выезде в Питере с ЦСК ВВС, получилось достаточно неожиданно. Мне позвонил начальник команды и сказал, что мне нужно лететь в Тольятти. Я очень обрадовался.



— Была ли какая-то личная установка от Павла Зубова?

— Особо ничего такого не говорил. Мне рассказали, как надо играть. Я просто старался выполнять установку, играть правильно.

— Есть ли небольшое расстройство, что не сыграли в связке с Андреем Алтыбармакяном?

— Это решение тренерского штаба, наше дело выходить и играть. Расстройства как такового нет, всё ребята в нашей команде хорошие. Главное — выигрывать. Желание, конечно, было, но это больше для медиа. Даст бог, ещё сыграем вместе, — сказал Манукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.