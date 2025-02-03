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Форвард «Лады» Манукян оценил свой первый матч в КХЛ с 2021 года

Форвард «Лады» Манукян оценил свой первый матч в КХЛ с 2021 года
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Нападающий «Лады» Артём Манукян оценил свой первый матч в КХЛ с 2021 года. Форвард принял участие во встрече с «Автомобилистом» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Меркли (Бывальцев) – 15:50 (5x5)     1:1 Юртайкин (Неколенко) – 23:21 (5x5)     2:1 Кугрышев (Волков) – 30:01 (5x5)     2:2 Да Коста (Хрипунов) – 31:47 (5x5)     2:3 Бывальцев (Воробьёв, Хрипунов) – 53:32 (5x5)     2:4 Блэкер (Бывальцев) – 59:41 (en)    

— Рад вернуться. Предоставили шанс, надо им пользоваться. Жалко, что проиграли. Старался биться, показать свои лучшие качества. Хорошо играли, но нужно реализовывать моменты.

— Как узнали о вызове?
— Был на выезде в Питере с ЦСК ВВС, получилось достаточно неожиданно. Мне позвонил начальник команды и сказал, что мне нужно лететь в Тольятти. Я очень обрадовался.

— Была ли какая-то личная установка от Павла Зубова?
— Особо ничего такого не говорил. Мне рассказали, как надо играть. Я просто старался выполнять установку, играть правильно.
— Есть ли небольшое расстройство, что не сыграли в связке с Андреем Алтыбармакяном?
— Это решение тренерского штаба, наше дело выходить и играть. Расстройства как такового нет, всё ребята в нашей команде хорошие. Главное — выигрывать. Желание, конечно, было, но это больше для медиа. Даст бог, ещё сыграем вместе, — сказал Манукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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