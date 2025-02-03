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Артемий Панарин имеет долг перед ФНС России в размере 75 тыс. рублей

Артемий Панарин имеет долг перед ФНС России в размере 75 тыс. рублей
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин имеет долг перед Федеральной налоговой службой России в размере 74 796 рублей, сообщает Mash.

Панарин не отвечает на уведомления ФНС, и в скором времени его банковские счета в России могут быть заблокированы. Сообщается, что Артемий не имеет бизнеса в России, а лишь одноимённый благотворительный фонд, который занимается изданием книг, газет, журналов, а также предоставлением финансовых и социальных услуг.

Напомним, в межсезонье 2019 года Панарин заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на семь лет на общую сумму в $ 81,5 млн. Россиянин является одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов в НХЛ.

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