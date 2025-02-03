Расписание матчей ВХЛ на 3 февраля 2025 года

Сегодня, 3 февраля, пройдут шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 03 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК Омские Крылья Омск Не начался Южный Урал Оренбургская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 03 февраля 2025, понедельник. 16:30 МСК Зауралье Курган Не начался Магнитка Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК Молот Пермь Не начался Торос Нефтекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 03 февраля 2025, понедельник. 18:30 МСК Химик Воскресенск Не начался Челны Набережные Челны Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 03 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК Рязань-ВДВ Рязань Не начался Нефтяник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 71 очко после 48 сыгранных матчей. На втором месте находится «Динамо» из Санкт-Петербурга также с 71 очками. Замыкает тройку лидеров «Горняк-УГМК», имеющий 70 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 31 очко за 48 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.