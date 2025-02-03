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Расписание матчей ВХЛ на 3 февраля 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 3 февраля 2025 года
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Сегодня, 3 февраля, пройдут шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Омские Крылья
Омск
Не начался
Южный Урал
Оренбургская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Не начался
Магнитка
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Не начался
Торос
Нефтекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
Челны
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Рязань-ВДВ
Рязань
Не начался
Нефтяник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Не начался
Барс
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 71 очко после 48 сыгранных матчей. На втором месте находится «Динамо» из Санкт-Петербурга также с 71 очками. Замыкает тройку лидеров «Горняк-УГМК», имеющий 70 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 31 очко за 48 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

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