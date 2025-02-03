Расписание матчей МХЛ на 3 февраля 2025 года

Сегодня, 3 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 03 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК Толпар Уфа Не начался Кузнецкие Медведи Новокузнецк Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 03 февраля 2025, понедельник. 16:00 МСК Ладья Тольятти Не начался Сибирские Снайперы Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК Реактор Нижнекамск Не начался Авто Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК Спутник Альметьевск Не начался Стальные Лисы Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Академия Михайлова» — 56 очков после 39 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 61 очко за 39 матчей. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (60), на третьем — «Ирбис» (58).