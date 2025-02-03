Расписание матчей МХЛ на 3 февраля 2025 года
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Сегодня, 3 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Не начался
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
Не начался
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
Не начался
Авто
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Спутник
Альметьевск
Не начался
Стальные Лисы
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Не начался
Красная Армия
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Академия Михайлова» — 56 очков после 39 встреч.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 61 очко за 39 матчей. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (60), на третьем — «Ирбис» (58).
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