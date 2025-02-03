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В «Филадельфии» оценили приход в команду российского нападающего Андрея Кузьменко

В «Филадельфии» оценили приход в команду российского нападающего Андрея Кузьменко
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался об обмене с «Калгари Флэймз», в результате которого клуб пополнил российский нападающий Андрей Кузьменко.

«Это была сложная сделка, по итогам которой мы немного разгрузили свою платёжную ведомость. Это даёт нам шанс сделать будущее нашего клуба более светлым.

Кузьменко доказал, что он может быть очень опасен в атаке. Он умеет забивать голы и, надеемся, поможет нашей игре в большинстве. Не могу гарантировать его будущее в клубе, но мы хотим проверить его в деле», – цитирует Бриера пресс-служба клуба.

Кузьменко по завершении сезона может стать неограниченно свободным агентом.

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