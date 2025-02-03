Вайсфельд ответил, сможет ли «Салават» сохранить лидеров-легионеров на следующий сезон

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд ответил, сможет ли «Салават Юлаев» сохранить лидеров-легионеров на следующий сезон.

— Как вы думаете, есть ли у «Салавата» шансы сохранить Ливо и других лидеров-легионеров в своём составе в следующем сезоне?

— Совершенно банальный ответ на этот вопрос. Деньги есть — сохранят, денег нет — не сохранят.

— Учитывая последние финансовые проблемы «Салавата», как-то волнительно за них.

— Вот в чём дело. Вроде как все говорят про их проблемы, но эти иностранные хоккеисты-то, которые у них играют, совсем не дешёвые. Я себе так представляю: если у тебя нет денег, ты не берёшь дорогих игроков. А у «Салавата» эти игроки совсем не дешёвые — Ливо, Хмелевски, Ремпал. Там серьёзные цифры. Поэтому тут сложно что-то комментировать.

А потом, понимаете, эта финансовая история — она же может поменяться в течение 10 минут. Всё же зависит от того, какие там мысли у хозяев. «Салават» может превратиться как в суперклуб, так и в команду с минимальным объёмом заработной платы. Эта история подходит для любой команды КХЛ. Просто кто-то более стабильный, кто-то менее стабильный. Мы не знаем, что у них там будет с бюджетом на следующий год, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.