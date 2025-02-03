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КХЛ определила лучших игроков 21-й недели сезона-2024/2025

КХЛ определила лучших игроков 21-й недели сезона-2024/2025
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 21-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Зак Фукале («Трактор»), одержавший две победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 1,03 и процентом отражённых бросков 95,45%. В матче с «Витязем» (2:0) Фукале сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Семён Чистяков («Авангард»), набравший 4 (2+2) очка в четырёх матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим нападающим признан Никита Гусев («Динамо» Москва), набравший 5 (3+2) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим новичком признан Иван Демидов (СКА), набравший 5 (2+3) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+2». В игре с «Витязем» (4:1) Демидов сделал первый хет-трик в КХЛ.

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