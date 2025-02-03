Вайсфельд: ситуация как с Дроздовым? Это может быть, «Салават» даже спрашивать не будут

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд рассказал, может ли в «Салавате Юлаеве» повториться ситуация как с белорусским нападающим Иваном Дроздовым. В межсезонье уфимский клуб обменял своего ведущего форварда Дроздова в ЦСКА. Московский клуб дал не только трёх молодых хоккеистов, но и 50 млн рублей.

«Ситуация как с Дроздовым? Это может быть. И данная ситуация не будет зависеть от «Салавата Юлаева». Их тут даже спрашивать не будут», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне Дроздов провёл 50 матчей за ЦСКА и набрал 21 (9+12) очко.