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Вайсфельд: ситуация как с Дроздовым? Это может быть, «Салават» даже спрашивать не будут

Вайсфельд: ситуация как с Дроздовым? Это может быть, «Салават» даже спрашивать не будут
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд рассказал, может ли в «Салавате Юлаеве» повториться ситуация как с белорусским нападающим Иваном Дроздовым. В межсезонье уфимский клуб обменял своего ведущего форварда Дроздова в ЦСКА. Московский клуб дал не только трёх молодых хоккеистов, но и 50 млн рублей.

«Ситуация как с Дроздовым? Это может быть. И данная ситуация не будет зависеть от «Салавата Юлаева». Их тут даже спрашивать не будут», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем сезоне Дроздов провёл 50 матчей за ЦСКА и набрал 21 (9+12) очко.

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