Борис Майоров: в ФХР обеспокоены вопросом календаря КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион СССР в составе «Спартака», председатель тренерского совета ФХР Борис Майоров заявил, что в случае возвращения сборных России и Беларуси на международные турниры необходимо будет корректировать календарь матчей в КХЛ.

«Когда нас вернут на международные соревнования, то я не знаю, как это будет решаться. Если оставить всё как есть, то это будет жуткий удар по нашим сборным. Мы тогда окажемся в одной ситуации с НХЛ. Но надо помнить, что сборная Канады на чемпионатах мира состоит из игроков НХЛ, чьи клубы уже закончили сезон. А НХЛ собирает лучших по всему миру. А нам что, предложат собирать команду из тех игроков, кто уже вылетел? Я знаю, что в федерации есть обеспокоенность по этому вопросу. Думаю, что будут вносить коррективы в календарь. Если нас вернут, то куда денут перерывы на этапы Евротура?» – цитирует Майорова ТАСС.

В текущем сезоне каждая команда КХЛ проведёт по 68 матчей, а плей-офф пройдёт с 26 марта по 25 мая 2025 года.