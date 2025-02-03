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Представитель Панарина объяснил задолженность хоккеиста перед ФНС

Представитель Панарина объяснил задолженность хоккеиста перед ФНС
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Артём Гаврилов, представляющий интересы форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, прокомментировал задолженность россиянина перед ФНС России. Форвард имеет задолженность по налогам в размере 75 тыс. рублей. В случае неуплаты хоккеисту могут заблокировать счета и подать на него в суд.

«Предполагаю, что это связано с автомобильным налогом. Артемий мог пропустить сообщения, он же кнопочным телефоном пользуется. Разберёмся в ситуации. Написали, что он занимается изданием газет, книг и журналов. Это не так. Артемий курирует благотворительный фонд для помощи людям в сложных ситуациях», – цитирует Гаврилова «РИА Новости».

Напомним, в межсезонье 2019 года Панарин заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на семь лет на общую сумму в $ 81,5 млн. Россиянин является одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов в НХЛ.

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