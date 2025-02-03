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«Я старый». Дмитрий Куликов оценил своё достижение в 1000 матчей в НХЛ

«Я старый». Дмитрий Куликов оценил своё достижение в 1000 матчей в НХЛ
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Защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов прокомментировал своё достижение в 1000 матчей в НХЛ. Куликов стал девятым российским игроком, который провёл 1000 игр в НХЛ.

«Я старый парень (смеётся), вот что я думаю. 1000 матчей — это много. Когда я впервые услышал о ком-то сыгравшем 1000 игр, эта цифра ничего для меня не значила. Это так много игр, что я даже не мог понять, как кто-то мог достичь этого уровня и сколько лет это займёт. Теперь, когда я сыграл 1000 матчей, мне всё ещё в это не верится. Кажется, я только начал играть в прошлом году.

Это длинное путешествие. По пути ты учишься чему-то. Ты учишься быть профессионалом, учишься быть хорошим товарищем по команде, учишься играть правильно. У меня было много разных товарищей по команде, много разных тренеров, но мне кажется, что лига требует от тебя быть профессионалом и просто заботиться о себе, заботиться о своих товарищах по команде. Это всё, о чём мне нужно было беспокоиться, — быть в наилучшей возможной форме, выходить и играть правильно. Ты делаешь это день за днём, и затем, прежде чем ты это осознаёшь, наступает твой 16-й год в лиге», – цитирует Куликова пресс-служба клуба.

За это время российский защитник набрал 245 (49+196) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

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