Григорий Панин проведёт матч с «Металлургом» в качестве тренера «Салавата Юлаева»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин проведёт сегодняшний матч с «Металлургом» в качестве тренера команды, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Игра пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин будет вместе с командой во время сегодняшнего матча. Григорий будет помогать тренерскому штабу Виктора Козлова и встанет на тренерский мостик. Желаем Панину удачного дебюта в новой роли и скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, во встрече с «Авангардом» (3:2) игрок обороны сломал ребро и попал в реанимацию. По словам генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова, Панин пропустит минимум месяц.