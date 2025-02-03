Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Григорий Панин проведёт матч с «Металлургом» в качестве тренера «Салавата Юлаева»

Григорий Панин проведёт матч с «Металлургом» в качестве тренера «Салавата Юлаева»
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин проведёт сегодняшний матч с «Металлургом» в качестве тренера команды, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Игра пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин будет вместе с командой во время сегодняшнего матча. Григорий будет помогать тренерскому штабу Виктора Козлова и встанет на тренерский мостик. Желаем Панину удачного дебюта в новой роли и скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, во встрече с «Авангардом» (3:2) игрок обороны сломал ребро и попал в реанимацию. По словам генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова, Панин пропустит минимум месяц.

Материалы по теме
В «Салавате Юлаеве» назвали предварительный срок, на который выбыл Григорий Панин
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android